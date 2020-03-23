Австралия не сможет собрать свою команду на ОИ-2020

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что решение по переносу Олимпиады-2020 из-за коронавируса примут в течение четырех недель. Канада заявила, что не будет направлять своих спортсменов на Игры-2020.

«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условия, как в стране, так и за границей», — говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По его данным, австралийские спортсмены тренируются по всему миру и, учитывая введенные из-за коронавируса ограничения, в том числе на полеты, собрать их невозможно.

Олимпийский комитет заявил, что австралийские спортсмены должны готовиться к проведению Игр летом 2021 года.