Австралия не сможет собрать свою команду на ОИ-2020
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Олимпийский комитет Австралии решил, что не сумеет собрать свою команду к июльской Олимпиаде-2020, и готовится к проведению Игр через год.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Олимпийский комитет Австралии решил, что не сумеет собрать свою команду к июльской Олимпиаде-2020, и готовится к проведению Игр через год.
Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что решение по переносу Олимпиады-2020
«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условия, как в стране, так и за границей», — говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении.
По его данным, австралийские спортсмены тренируются по всему миру и, учитывая введенные
Олимпийский комитет заявил, что австралийские спортсмены должны готовиться к проведению Игр летом 2021 года.
На Олимпиаде-2016 Австралия пришла восьмой в общекомандном зачете, собрав 29 медалей. Всего от нее участвовал 421 спортсмен.