Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Источник: AP 2020

Канадские комитеты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение летней Олимпиады на один год и предложили свою помощь «в преодолении всех сложностей, связанных с переносом сроков проведения Игр». «Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт», — отмечается в сообщении. Австралийский комитет заявил, что спортсмены этой страны начнут подготовку к Играм, которые должны пройти летом 2021 г., а не 2020 г.

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С просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии. В МОКе намерены принять решение в течение четырех недель. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая 23 марта в парламенте страны, не исключил переноса сроков проведения Олимпиады в случае невозможности ее проведения в полном формате.