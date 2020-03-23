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09:08 (мск), источник: Ведомости

Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады отказались от участия в летних Играх 2020 г. в Токио. На сайте олимпийской сборной Канады это решение объясняется рисками, связанными с коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже о таком же решении объявил и австралийский олимпийский комитет.

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Источник: AP 2020

Канадские комитеты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение летней Олимпиады на один год и предложили свою помощь «в преодолении всех сложностей, связанных с переносом сроков проведения Игр». «Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт», — отмечается в сообщении. Австралийский комитет заявил, что спортсмены этой страны начнут подготовку к Играм, которые должны пройти летом 2021 г., а не 2020 г.

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С просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии. В МОКе намерены принять решение в течение четырех недель. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая 23 марта в парламенте страны, не исключил переноса сроков проведения Олимпиады в случае невозможности ее проведения в полном формате.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. В Японии подтвержден 1101 случай заражения COVID-19, еще 712 человек заболели на круизном судне Diamond Princess. Умерли от болезни 49 человек. В Канаде число зараженных на 23 марта составило 1430 человек, случаи заболевания выявлены во всех десяти провинциях. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа началась в конце 2019 г. в Китае и охватила более 150 стран мира. В мире заразилось около 300 000 человек, зафиксировано почти 13 000 смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.

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