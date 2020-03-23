Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио не рассматривает вариант отмены Игр

Муто также подчеркнул, что «никаких решений еще принято не было, различные сценарии будут обсуждаться с настоящего времени».

В свою очередь, глава японского организационного комитета ОИ-2020 Ёсиро Мори также подтвердил, что предстоит «обсуждение различных сценариев развития, одним из которых является возможный перенос Игр».

Проведение запланированных на лето этого года Олимпийских игр в Токио оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. В настоящее время в Японии подтверждены 1102 случая заражения коронавирусной инфекцией, не учитывая 712 человек, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Всего в стране скончались 49 человек.