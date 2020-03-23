НОК Ирландии поддерживает идею переноса Олимпийских игр-2020

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. В воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что окончательное решение по Играм-2020 будет принято в течение четырех недель. В понедельник Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 и призвали перенести ее на год.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«На данный момент мы считаем, что Игры, скорее всего, будут отложены. Мы, безусловно, приветствуем заявление МОК о том, что безопасность спортсменов будет стоять на первом месте, и открытие возможности для переноса Игр. Я полагаю, многие с нетерпением будут ждать следующего года, если такое решение будет принято», — приводит слова Шеррарда Рейтер со ссылкой на ирландский телеканал RTE.