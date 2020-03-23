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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НОК Ирландии поддерживает идею переноса Олимпийских игр-2020

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Олимпийская федерация Ирландии поддерживает идею переноса Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Ирландского олимпийского комитета Питер Шеррард.

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Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. В воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что окончательное решение по Играм-2020 будет принято в течение четырех недель. В понедельник Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 и призвали перенести ее на год.

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«На данный момент мы считаем, что Игры, скорее всего, будут отложены. Мы, безусловно, приветствуем заявление МОК о том, что безопасность спортсменов будет стоять на первом месте, и открытие возможности для переноса Игр. Я полагаю, многие с нетерпением будут ждать следующего года, если такое решение будет принято», — приводит слова Шеррарда Рейтер со ссылкой на ирландский телеканал RTE.

Проведение запланированных на лето этого года Олимпийских игр в Токио оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. В настоящее время в Японии подтверждены 1102 случая заражения коронавирусной инфекцией, не учитывая 712 человек, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Всего в стране скончались 49 человек.

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