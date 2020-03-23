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15:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса будет проводиться без факелов

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио решил изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня и отменить использование факелов. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

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Участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками. Отмечается, что подобное решение связано с возможным переносом Игр на более поздний срок из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательное решение по поводу проведения Олимпиады в Токио.

Кроме того, по мнению организаторов, такой вариант эстафеты менее привлекателен с точки зрения зрителей, и они вряд ли будут массово собираться вдоль маршрута.

20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Но местные власти призывают людей воздержаться от массового скопления вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную на Игры.

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