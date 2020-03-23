Член МОК Паунд заявил, что Олимпийские игры в Токио будут перенесены

Источник: AP 2020

«На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке уже принято, — сказал Паунд. — Детально все еще не расписано, но Игры не начнутся 24 июля, насколько мне известно. Все будет происходить поэтапно. Сначала мы объявим об отсрочке, а потом будем разбираться с огромными последствиями этого переноса». Издание отмечает, что, вероятнее всего, Игры будут перенесены на 2021 год.

25 февраля Паунд одним из первых заявил о возможном переносе Олимпиады, тогда он отмечал, что решение по этому вопросу должно быть принято до конца мая. Позднее МОК заявил, что слова Паунда не являются официальной позицией организации.

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Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В понедельник председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори выразил уверенность в том, что Олимпиада не будет отменена, отметив, что существует возможность переноса соревнований. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что решение о возможном переносе Олимпиады будет принято в течение четырех недель.