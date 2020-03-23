Член МОК Паунд заявил, что Олимпийские игры в Токио будут перенесены
ТАСС, 23 марта. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены
ТАСС, 23 марта. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены
«На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке уже принято, — сказал Паунд. — Детально все еще не расписано, но Игры не начнутся 24 июля, насколько мне известно. Все будет происходить поэтапно. Сначала мы объявим об отсрочке, а потом будем разбираться с огромными последствиями этого переноса». Издание отмечает, что, вероятнее всего, Игры будут перенесены на 2021 год.
25 февраля Паунд одним из первых заявил о возможном переносе Олимпиады, тогда он отмечал, что решение по этому вопросу должно быть принято до конца мая. Позднее МОК заявил, что слова Паунда не являются официальной позицией организации.
Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В понедельник председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори выразил уверенность в том, что Олимпиада не будет отменена, отметив, что существует возможность переноса соревнований. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что решение о возможном переносе Олимпиады будет принято в течение четырех недель.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.