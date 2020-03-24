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09:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Япония готова к тому, чтобы отложить Олимпиаду в Токио максимум на год

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Япония готова согласиться на отсрочку Олимпиады в Токио максимум на один год в связи с ситуацией с распространением коронавируса в мире. Об этом во вторник сообщила газета Sankei со ссылкой на правительственные источники.

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Отмечается, что такой срок переноса связан с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, и поэтому на два года откладывать соревнования было бы проблематично. По данным издания, во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Олимпиады.

Ранее в понедельник глава японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с масштабами распространения коронавируса. Он также добавил, что нынешние условия в мире не соответствуют тем, в которых следовало бы организовывать соревнования.

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Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

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