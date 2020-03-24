СМИ: Япония готова к тому, чтобы отложить Олимпиаду в Токио максимум на год

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Отмечается, что такой срок переноса связан с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, и поэтому на два года откладывать соревнования было бы проблематично. По данным издания, во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Олимпиады.

Ранее в понедельник глава японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с масштабами распространения коронавируса. Он также добавил, что нынешние условия в мире не соответствуют тем, в которых следовало бы организовывать соревнования.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.