Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент МОК Бах согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Международному олимпийскому комитету перенести Игры в Токио, запланированные на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год, сообщает журналист Девен Эру в своём «твиттере».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Абэ добавил, что президент МОК Томас Бах согласился с идеей переноса Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 103 тыс.

Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Плющенко и Ягудина скоро затмят. В России выросло суперпоколение
Где еще жив футбол: Никарагуа, Бурунди, Беларусь и другие страны
Нападающий «Сочи» Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ
СМИ: Япония готова к тому, чтобы отложить Олимпиаду в Токио
Политические амбиции Шипулина объяснили желанием заработать
Игроки английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей
«Поставить на себя лимон». Шнуров написал стих о ставках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь