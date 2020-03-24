Президент МОК Бах согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 103 тыс.