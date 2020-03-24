«Не надо было Россию обижать, это Божье наказание». Хоркина о переносе Олимпийских игр

— Исходя из того, что жизнь у каждого из нас одна — это решение правильное, — сказала Хоркина. — Финансовые или моральные потери, которые можем мы с вами понести из-за отмены Олимпийских игр, не стоят того, чтобы рисковать здоровьем огромного количества людей. И этой ситуацией мы должны воспользоваться себе во благо и отработать хорошо в Спортивном арбитражном суде, с различными международными федерациями, чтобы к следующему году решить все свои вопросы.

— При понимании всей ситуации, а она неожиданная для всех, другого решения я не вижу. Хотя кто-то пришел к пику своей формы в этом году, и как бы жестко я сейчас не сказала, но в этом нет ничего страшного. Значит, подготовимся в 2021 году. И на мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику.