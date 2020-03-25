Бах: МОК хочет, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце темного тоннеля

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По словам Баха, МОК наблюдал стремительное распространение коронавируса по всему миру, поэтому и было принято решение о переносе Игр. «Мы чувствуем, что все человечество сейчас движется по темному тоннелю. Мы хотели и хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце этого тоннеля», — подчеркнул глава МОК.

Также Бах заявил, что организация испытывала опасения, связанные с тем, что атлеты со всего мира не смогут участвовать в Олимпиаде в Токио из-за пандемии коронавируса. Это тоже стало одной из причин, по которой было принято решение отложить Игры на один год.

«В самом начале вопрос стоял в том, может ли Япония предоставить безопасные условия для проведения Олимпийских игр. Уверенность в нас росла с каждым днем. Позже фокус сместился, потому что мы увидели, как этот вирус распространяется по всему миру. Вопрос уже встал не о том, какие условия представлены в Японии, а сможет ли весь остальной мир принять участие [в Играх]», — сказал глава МОК.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса. Они договорились, что соревнования пройдут не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.