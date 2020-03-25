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10:36 (мск), источник: ТАСС

Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать над полноценным проведением Олимпиады в Токио

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили решение о переносе на год из-за пандемии коронавируса проведения летних Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что лидеры двух государств пришли к единому мнению, что «полноценное проведение Олимпийских Игр станет доказательством того, что человечеству удалось победить коронавирус», а также договорились продолжить всестороннее сотрудничество по этой проблеме, включая вопрос продвижения совместных исследований и разработок в области создания лекарства от коронавируса.

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Сообщается, что президент США очень высоко оценил решение о переносе Игр, назвав его «мудрым и прекрасным».

Абэ во вторник предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.


Во сколько обойдется перенос Олимпийских игр в Токио
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