Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать над полноценным проведением Олимпиады в Токио
ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/.
ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/.
Отмечается, что лидеры двух государств пришли к единому мнению, что «полноценное проведение Олимпийских Игр станет доказательством того, что человечеству удалось победить коронавирус», а также договорились продолжить всестороннее сотрудничество по этой проблеме, включая вопрос продвижения совместных исследований и разработок в области создания лекарства от коронавируса.
Сообщается, что президент США очень высоко оценил решение о переносе Игр, назвав его «мудрым и прекрасным».
Абэ во вторник предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.