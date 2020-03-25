Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать над полноценным проведением Олимпиады в Токио

Источник: AP 2020

Отмечается, что лидеры двух государств пришли к единому мнению, что «полноценное проведение Олимпийских Игр станет доказательством того, что человечеству удалось победить коронавирус», а также договорились продолжить всестороннее сотрудничество по этой проблеме, включая вопрос продвижения совместных исследований и разработок в области создания лекарства от коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что президент США очень высоко оценил решение о переносе Игр, назвав его «мудрым и прекрасным».

Абэ во вторник предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.