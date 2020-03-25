Перенос года. Как на российском спорте отразится изменение сроков проведения Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Договоренность о переносе Олимпиады на следующий год была достигнута в ходе телефонного разговора главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем оргкомитета Олимпийских игр Ёсиро Мори. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса.

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МОК очень долго не соглашался на перенос Игр-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон понесет Япония — страна, по самым скромным подсчетам уже потратившая на подготовку более $12 млрд. Эксперты уже оценили, что перенос Олимпиады в Токио может стоить рекламодателям более $1 млрд. Потери, которые понесли из-за переноса Олимпиады национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.

Сделать это в скором времени придется и России, которая из-за падения цен на нефть находится сейчас в сложном финансовом положении. Нельзя исключать и того, что бюджет на подготовку к Олимпиаде в следующем году будет сокращен, и это может отразиться на результатах выступлений отечественных спортсменов в Токио.

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Шанс для российской королевы спорта

Однако в большой бочке дегтя, именуемой переносом Олимпиады, Россия, в отличие от других стран, может найти немного меда. И в первую очередь это касается легкой атлетики.

«Для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) этот перенос станет дополнительным шансом улучшить ситуацию, — сказал ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко. — У нас появилось время на то, чтобы путем конструктивного диалога, грамотного взаимодействия и умных переговоров с World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций — прим. ТАСС) изменить к старту Игр ситуацию как с лимитом участия российских легкоатлетов в крупных международных стартах, так и в целом со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи».

Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в cтатусе нейтральных атлетов (ANA). При этом на крупнейших международных турнирах смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов, получивших ранее статус ANA.

Совет World Athletics также постановил, что на своем последнем в 2020 году заседании рассмотрит возможность изменения лимита в 10 человек после анализа изменений антидопинговой культуры в российской легкой атлетике.

Нельзя исключать и того, что международный статус ВФЛА, которого та лишилась в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов, будет восстановлен до начала ближайшей Олимпиады. В случае возвращения ВФЛА в мировую легкоатлетическую семью отечественные спортсмены могут поехать в Токио полноценной командой.

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Когда не грозит цейтнот

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, в свою очередь, считает, что решение МОК перенести Олимпиаду на год позволит России сформировать команду на Игры в спокойном режиме с учетом будущего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА.

«РУСАДА приветствует решение МОК перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса, — отметил директор агентства в беседе с корреспондентом ТАСС. — Нужно также учитывать, что нас ждет впереди, я имею в виду окончание слушаний в CAS. Могут быть вынесены дополнительные критерии к нашим спортсменам, претендующим на участие в Олимпийских играх. И нельзя было исключать того, что мы не успели бы в очень сжатый срок адаптироваться к этим требованиям, несмотря на всю целенаправленную работу, которую мы сейчас ведем».

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.

«Времени у нас на адаптацию работы к возможным новым требованиям суда было бы крайне мало. Если предположить, что решение CAS будет вынесено в мае, а в начале июля должны были закрываться заявочные списки на Олимпиаду, то существовал риск не успеть. Поэтому сейчас будет лучше всем, если спортсмены будут спокойно готовиться, а мы будем их тестировать также в спокойном режиме», — заметил собеседник ТАСС.

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За два месяца до Игр-2018 к российским спортсменам, которые должны были выступать в Пхёнчхане без флага своей страны, были выдвинуты дополнительные антидопинговые критерии. Каждый кандидат на участие в тех Олимпийских играх должен был до начала соревнований пройти определенное количество тестирований.

Вполне вероятно, что подобного рода требования в случае проигрыша в CAS могли быть выдвинуты к российским спортсменам и сейчас. В случае установления WADA определенного лимита на количество сданных за последние полгода допинг-тестов не было бы никаких гарантий, что за оставшееся до июля время все российские олимпийцы могли бы пройти достаточное для поездки в Токио тестирование. В условиях коронавируса сделать это было бы очень сложно.

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Угроза флагу

Если бы токийская Олимпиада прошла в запланированные даты, то судебный процесс в CAS мог бы и не закончиться к июлю из-за сложности дела, участию в нем большого количества сторон и пандемии коронавируса, которая уже сейчас отражается на проведении слушаний. В таком случае олимпийцы из России имели бы в Токио такие же права, как их соперники из других стран.

Однако после случившегося переноса шансы, что российские спортсмены поедут в 2021 году на Олимпиаду с флагом своей страны, объективно уменьшатся. Вероятность того, что слушание иска WADA к РУСАДА может затянуться до середины лета следующего года, близка к нулевой. Следовательно, в случае вынесения неутешительного вердикта CAS российские спортсмены вынуждены будут отправиться в Японию без флага своей страны.