Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
13:57 (мск), источник: ТАСС

Глава МОК Томас Бах сообщил, что существовала вероятность отмены Олимпиады в Токио

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио могли быть отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции, такая возможность обсуждалась. Об этом в среду заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время телеконференции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

«Конечно, отмена Игр обсуждалась, такая возможность рассматривалась, как и все другие варианты, которые у нас были. Но понятно, что вариант отмены не мог исходить от МОК, потому что наша миссия — проводить Олимпиады, предоставить возможность спортсменам осуществить их мечту», — сказал Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.

 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Месси и Гвардиола направили по €1 млн на борьбу с коронавирусом
Как на спорте в России отразится изменение сроков проведения ОИ
Менеджер Нурмагомедова рассказал об отношении бойца к деньгам
Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение
Стало известно имя первого заболевшего коронавирусом теннисиста
Чемпион мира по лыжам из России останется в группе Крамера
Шлеменко согласился провести поединок против Ал. Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь