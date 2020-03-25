Глава МОК Томас Бах сообщил, что существовала вероятность отмены Олимпиады в Токио

Источник: РИА "Новости"

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

«Конечно, отмена Игр обсуждалась, такая возможность рассматривалась, как и все другие варианты, которые у нас были. Но понятно, что вариант отмены не мог исходить от МОК, потому что наша миссия — проводить Олимпиады, предоставить возможность спортсменам осуществить их мечту», — сказал Бах.