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14:11 (мск), источник: ТАСС

Создана рабочая группа по организации Олимпиады в Токио в 2021 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о создании рабочей группы по организации Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом глава МОК Томас Бах заявил в среду во время телеконференции.

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Источник: AP 2020

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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«Это, конечно, очень непростой вопрос, — сказал Бах по поводу сроков проведения Игр в 2021 году. — По итогам вчерашнего разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ мы попросили координационную комиссию и оргкомитет детально изучить этот вопрос. Принято решение о создании рабочей группа, которая получила ободряющее название Here We Go», — сказал Бах.

«Нам предстоит обговорить этот вопрос с 33 международными федерациями. С частью из них переговоры прошли вчера, на завтра также запланировано общение на тему того, какие у нас есть варианты. Конечно, мы должны учитывать спортивный календарь вокруг Олимпийских игр и много других вопросов. Я думаю, мы должны прийти к понимаю как можно быстрее, но первостепенная задача — качество этого решения», — добавил он.

Также Бах прокомментировал решение о переносе Олимпийских игр на год. «Мы впервые в истории олимпийского движения столкнулись с переносом Игр, поэтому у нас нет такого опыта. Но у нас нет сомнений, что удастся собрать воедино все без исключения кусочки этого сложного пазла и сложить прекрасную картину под названием “Олимпийские игры”», — сказал Бах.

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