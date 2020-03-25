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14:32 (мск), источник: ТАСС

Президент МОК Бах заявил, что его не призывали уйти в отставку из-за переноса ОИ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его не призывали уйти в отставку на фоне ситуации с переносом Олимпийских игр. Об этом Бах заявил на телеконференции.

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Источник: Reuters

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Бах ответил отрицательно на вопрос, были ли призывы к его отставке в связи с критикой, вызванной нежеланием переносить Игры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.

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