Лукин призвал спортсменов с пониманием отнестись к переносу Паралимпиады-2020

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Японии на 2021 год из-за пандемии. Паралимпийские игры должны были пройти с 25 августа по 6 сентября.

«Принято важнейшее решение о переносе XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских летних игр в городе Токио на 2021 год. Оно прямо и непосредственно затрагивает судьбу мировой паралимпийской семьи, а следовательно, российского паралимпийского движения, — говорится в релизе. — С учетом возникших обстоятельств Паралимпийский комитет России полностью поддерживает данное решение Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета о переносе Игр. Мы считаем, что гарантия сохранения здоровья спортсменов-участников Паралимпийских игр является первостепенной и непреложной ценностью, превышающей все остальные соображения, мы призываем кандидатов в члены российской паралимпийской команды с пониманием отнестись к этому решению».

Лукин заверил, что ПКР приложит все усилия для обеспечения подготовки команды к Играм: «Со своей стороны руководство Паралимпийского комитета России приложит все усилия для того, чтобы обеспечить оптимальную и всестороннюю подготовку наших спортсменов к тем датам Игр, которые будут, как мы надеемся, определены в ближайшем будущем. Все необходимые корректировки по подготовке к Паралимпиаде будут приниматься в тесном сотрудничестве с общероссийскими спортивными федерациями по видам инвалидности и старшими тренерами национальных сборных команд. Паралимпийцы — это люди, привыкшие преодолевать трудности и проблемы, преодолеем и нынешние».