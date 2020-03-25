НОК Молдавии: Решение о переносе ОИ было необходимым для гарантий здоровья спортсменов

«Пандемия спровоцировала много трудностей в тренировочном процессе спортсменов и полностью нарушила график квалификационных соревнований. Решение отложить Олимпийские игры было смелым, учитывая сложность организации мероприятий, но крайне необходимым с точки зрения гарантий здоровья спортсменов и всех вовлеченных людей. Я приветствую позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов, голос спортсменов был услышан и решение принято в их интересах», — отмечается в заявлении.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.