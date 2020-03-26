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07:57 (мск), источник: Vesti.kz

Токаев поддержал решение МОК о переносе Олимпиады-2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпиады 2020 года в Токио на следующий год.

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Источник: AP 2020

«Решительно поддерживаю инициативу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому», — написал Токаев в твиттере.

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24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах достигли соглашения о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Собеседники выразили озабоченность в связи с пандемией коронавируса Covid-19 во всем мире, а также тем, какое влияние она оказывает на подготовку атлетов всего мира.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. С учетом переноса соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года.

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