Токаев поддержал решение МОК о переносе Олимпиады-2020

Источник: AP 2020

«Решительно поддерживаю инициативу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому», — написал Токаев в твиттере.

24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах достигли соглашения о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Собеседники выразили озабоченность в связи с пандемией коронавируса Covid-19 во всем мире, а также тем, какое влияние она оказывает на подготовку атлетов всего мира.