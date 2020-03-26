Токаев поддержал решение МОК о переносе Олимпиады-2020

«Решительно поддерживаю инициативу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому», — написал Токаев в твиттере.
24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах достигли соглашения о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Собеседники выразили озабоченность в связи с пандемией коронавируса Covid-19 во всем мире, а также тем, какое влияние она оказывает на подготовку атлетов всего мира.
Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. С учетом переноса соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года.