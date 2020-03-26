Стала известна стоимость переноса Олимпиады-2020

Источник: AP 2020

По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 миллиарда долларов.

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После переноса Игр организаторы потратят на проведение соревнований около 15,3 миллиарда долларов. В этом случае Игры в Токио станут вторыми самыми дорогими в истории. Больше на проведение Олимпиады потратила лишь Россия при подготовке к соревнованиям в Сочи — 21,9 миллиарда долларов.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры были перенесены. Отмечалось, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года. Перенос также коснулся и Паралимпиады.