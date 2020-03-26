Стала известна стоимость переноса Олимпиады-2020
Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год может стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов. Такую сумму приводит Forbes.
Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год может стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов. Такую сумму приводит Forbes.
По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 миллиарда долларов.
После переноса Игр организаторы потратят на проведение соревнований около 15,3 миллиарда долларов. В этом случае Игры в Токио станут вторыми самыми дорогими в истории. Больше на проведение Олимпиады потратила лишь Россия при подготовке к соревнованиям в Сочи — 21,9 миллиарда долларов.
24 марта стало известно, что Олимпийские игры были перенесены. Отмечалось, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года. Перенос также коснулся и Паралимпиады.