Слушания по делу ВАДА и РУСАДА перенесены на июнь
Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.
Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.
— Сейчас слушания уже перенеслись на июнь, больше уходит на середину месяца, — цитируют Ивлева «РИА Новости» — Ждем дальнейшей информации, как
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.
Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.
Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной
После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.