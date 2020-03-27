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19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия заплатила WADA миллион долларов

Ежегодный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) составил более одного миллиона долларов. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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Источник: AP 2020

Сумма взноса равняется 1 015 977 долларам. При этом Россия не является лидером по количеству выплаченных средств: США внесли 2 714 744 доллара, от Канады поступило 1 357 372 доллара.

Уточняется, что в 2019 году взнос России составил 946 747 долларов, в 2018-м — 881 132.

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9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дальнейшие разбирательства пройдут в Спортивном арбитражном суде.

24 марта в WADA отреагировали на перенос летних Олимпийских игр, которые были запланированы на июль-август 2020 года, на 2021 год из-за распространения коронавируса. Глава организации Витольд Банька назвал решение Международного олимпийского комитета о переносе правильным в условиях пандемии.

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