Россия заплатила WADA миллион долларов

Источник: AP 2020

Сумма взноса равняется 1 015 977 долларам. При этом Россия не является лидером по количеству выплаченных средств: США внесли 2 714 744 доллара, от Канады поступило 1 357 372 доллара.

Уточняется, что в 2019 году взнос России составил 946 747 долларов, в 2018-м — 881 132.

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9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дальнейшие разбирательства пройдут в Спортивном арбитражном суде.