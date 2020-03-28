Магдалена Нойнер раскритиковал президента МОК
Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер выступила с резкой критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер выступила с резкой критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
— Я считаю, что мистер Бах вел себя крайне неправильно, — цитирует Нойнер Augsburger Allgemein. — И это лишний раз подчеркивает то, в чем я была уверена раньше: МОК не думает о спортсменах.
Весь мир борется с эпидемией коронавируса, а он хотел проводить Олимпийские игры. Спортсмены не понимали, что происходит. Как можно готовиться к столь важным стартам в такой обстановке?