Запуск РУСАДА-ТВ будет ускорен в связи с пандемией коронавируса

Источник: AP 2020

«Идея о создании собственного телеканала в интернете появилась в середине ноября, когда мы с Юрием Ганусом вернулись из Катовице с конференции WADA, — сказала Пахноцкая. — Подход к антидопинговому образованию приобретает новые формы, возникает необходимость иного способа подачи информации не только для спортсменов, но и их окружения. И мы стали думать о своем канале во всемирной сети. Тем более весь мир переходит в интернет, и пандемия коронавируса эту тенденцию только усилит».

«Мы хотели спокойно подготовиться, написать медиаплан и сценарии ближайших передач, но коронавирус внес свои коррективы в работу. Сейчас нам приходится работать удаленно. Но из-за того, что все спортсмены и тренеры сейчас сидят дома, мы понимаем, что запустить РУСАДА-ТВ нужно как можно быстрее», — заметила собеседница ТАСС.

Пахноцкая сообщила, что ни у WADA, ни у любого другого национального антидопингового агентства собственного канала в интернете нет. «Мы будем первопроходцами», — сказала заместитель генерального директора РУСАДА.