Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
17:39 (мск), источник: ТАСС

Запуск РУСАДА-ТВ будет ускорен в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует в скором времени запустить собственный канал в интернете под названием «РУСАДА-ТВ». Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, вызванный пандемией коронавируса всеобщий карантин только приблизит начало вещания этого канала.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано621 636 +63 134
Скончалось28 658 +3 407
Выздоровело135 752 +8 137
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:12 MSK, 28.03
Источник: AP 2020

«Идея о создании собственного телеканала в интернете появилась в середине ноября, когда мы с Юрием Ганусом вернулись из Катовице с конференции WADA, — сказала Пахноцкая. — Подход к антидопинговому образованию приобретает новые формы, возникает необходимость иного способа подачи информации не только для спортсменов, но и их окружения. И мы стали думать о своем канале во всемирной сети. Тем более весь мир переходит в интернет, и пандемия коронавируса эту тенденцию только усилит».

«Мы хотели спокойно подготовиться, написать медиаплан и сценарии ближайших передач, но коронавирус внес свои коррективы в работу. Сейчас нам приходится работать удаленно. Но из-за того, что все спортсмены и тренеры сейчас сидят дома, мы понимаем, что запустить РУСАДА-ТВ нужно как можно быстрее», — заметила собеседница ТАСС.

Пахноцкая сообщила, что ни у WADA, ни у любого другого национального антидопингового агентства собственного канала в интернете нет. «Мы будем первопроходцами», — сказала заместитель генерального директора РУСАДА.

«Нам уже привезли специальное оборудование для съемок, мы уже сняли с его помощью мою видеолекцию, которая появится в интернете в начале апреля. Мы будем транслировать не только образовательные мероприятия РУСАДА и какие-то важные заявления представителей агентства. Хотим приглашать к себе в студию российских спортсменов и тренеров, других специалистов из мира спорта, наших зарубежных коллег, чтобы обсуждать с ними все то, что происходит в антидопинговом мире. На мой взгляд, получится все очень интересно», — заключила Пахноцкая.

 Неожиданные плюсы для сборной России от переноса Евро-2020
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
25 случаев: в клубе Черышева эпидемия коронавируса
«Зенит» запросил 25 млн у «Наполи» за нападающего
Месси и Роналду вместе против пандемии
Распродажа десятилетия: что купить для спорта и не только
«Реал» определился с игроками, которых готов продать летом
У российской биатлонистки подозревают коронавирус
У призера Олимпиады обнаружили коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь