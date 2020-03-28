Запуск РУСАДА-ТВ будет ускорен в связи с пандемией коронавируса

«Идея о создании собственного телеканала в интернете появилась в середине ноября, когда мы с Юрием Ганусом вернулись из Катовице с конференции WADA, — сказала Пахноцкая. — Подход к антидопинговому образованию приобретает новые формы, возникает необходимость иного способа подачи информации не только для спортсменов, но и их окружения. И мы стали думать о своем канале во всемирной сети. Тем более весь мир переходит в интернет, и пандемия коронавируса эту тенденцию только усилит».
«Мы хотели спокойно подготовиться, написать медиаплан и сценарии ближайших передач, но коронавирус внес свои коррективы в работу. Сейчас нам приходится работать удаленно. Но из-за того, что все спортсмены и тренеры сейчас сидят дома, мы понимаем, что запустить РУСАДА-ТВ нужно как можно быстрее», — заметила собеседница ТАСС.
Пахноцкая сообщила, что ни у WADA, ни у любого другого национального антидопингового агентства собственного канала в интернете нет. «Мы будем первопроходцами», — сказала заместитель генерального директора РУСАДА.
«Нам уже привезли специальное оборудование для съемок, мы уже сняли с его помощью мою видеолекцию, которая появится в интернете в начале апреля. Мы будем транслировать не только образовательные мероприятия РУСАДА и какие-то важные заявления представителей агентства. Хотим приглашать к себе в студию российских спортсменов и тренеров, других специалистов из мира спорта, наших зарубежных коллег, чтобы обсуждать с ними все то, что происходит в антидопинговом мире. На мой взгляд, получится все очень интересно», — заключила Пахноцкая.