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18:53 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ с 29 марта приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ с 29 марта до особого распоряжения приостанавливает работу подведомственных учебно-тренировочных спортивных баз из-за пандемии коронавируса. Заявление министра спорта РФ Олега Матыцина предоставила ТАСС пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее о закрытии баз и досрочном выезде в социальных сетях написали ряд спортсменов.

«Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что учебно-тренировочный центр «Новогорск» планируется перевести в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.

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