Глава оргкомитета Олимпиады-2024: Пандемия отразится на подготовке к Играм в Париже

Источник: AP 2020

Он отметил, что оргкомитету теперь придется «пересмотреть все планы», так как из-за переноса Олимпиады в Токио полноценный олимпийский цикл начнется на год позже. «Это повлияет на подготовку к Играм 2024 года, хотя я уверен, что мы сумеем адаптироваться», — отметил Эстанге.

Он также отметил, что на Олимпиаде отразятся экономические последствия пандемии. По его словам, возможный кризис затронет потенциальных спонсоров Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже должны пройти в третий раз и запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.