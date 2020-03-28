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21:33 (мск), источник: ТАСС

Глава оргкомитета Олимпиады-2024: Пандемия отразится на подготовке к Играм в Париже

ТАСС, 28 марта. Пандемия коронавируса осложнит подготовку к Олимпийским играм в Париже. Об этом заявил председатель оргкомитета Игр 2024 года Тони Эстанге, комментарий которого приводит газета Le Dauphine.

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Источник: AP 2020

Он отметил, что оргкомитету теперь придется «пересмотреть все планы», так как из-за переноса Олимпиады в Токио полноценный олимпийский цикл начнется на год позже. «Это повлияет на подготовку к Играм 2024 года, хотя я уверен, что мы сумеем адаптироваться», — отметил Эстанге.

Он также отметил, что на Олимпиаде отразятся экономические последствия пандемии. По его словам, возможный кризис затронет потенциальных спонсоров Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже должны пройти в третий раз и запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Во Франции зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения, более 1,9 тыс. человек скончались.

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