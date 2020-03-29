СМИ: Открытие Олимпиады в Токио может состояться 23 июля 2021 года

Источник: AP 2020

27 марта агентство Kyodo сообщило, что новые даты проведения Олимпиады в Токио будут определены в ближайшие три недели.

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Однако, по информации собеседника New York Times, Международный олимпийский комитет (МОК) теперь намерен объявить новые сроки проведения Олимпийских игр раньше. Экстренная встреча МОК для обсуждения этого вопроса должна состояться в воскресенье, утверждает издание.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник, 24 марта, МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.