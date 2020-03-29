Объекты Олимпийских игр в Рио и Лозанне будут использоваться для борьбы с коронавирусом
Стадионы, на которых проходили матчи футбольного турнира на Олимпийских играх 2016 года в
Стадионы, на которых проходили матчи футбольного турнира на Олимпийских играх 2016 года в
Спортивный комплекс «Маракана», где расположен знаменитый одноименный стадион и на котором в 2016 году в
Точное месторасположение импровизированной больницы и количество доступных коек пока не определены. Национальный стадион Мане Гарринча (Estádio Nacional Mané Garrincha) в Бразилиа, который провел четвертьфиналы как мужских, так и женских соревнований на Играх, также стал временным медицинским учреждением наряду с Estádio do Pacaembu в
В «Вортексе», который служил «Деревней спортсменов» на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне в январе, с 19 марта размещаются врачи, медсестры и другой медицинский персонал.
Оргкомитет юношеских Олимпийских игр в Лозанне-2020 должен был стать арендатором объекта, который до конца этого месяца должен был стать университетским жилым помещением, но он был превращен в место для проживания медицинских работников на фоне вспышки COVID-19.
По последним данным, в Швейцарии от вируса умерло более 240 человек, в то время как более 13 000 человек были инфицированы. Ранее на этой неделе было объявлено, что центр ExCeL в Лондоне, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры 2012 года, станет временной больницей на фоне растущих опасений по поводу того, что пандемия коронавируса создаст нагрузку на национальную службу здравоохранения.