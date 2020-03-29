Объекты Олимпийских игр в Рио и Лозанне будут использоваться для борьбы с коронавирусом

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Спортивный комплекс «Маракана», где расположен знаменитый одноименный стадион и на котором в 2016 году в Рио-де-Жанейро проходили финальные матчи для мужчин и женщин, станет временной больницей для размещения пациентов с COVID-19, по данным властей штата.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Точное месторасположение импровизированной больницы и количество доступных коек пока не определены. Национальный стадион Мане Гарринча (Estádio Nacional Mané Garrincha) в Бразилиа, который провел четвертьфиналы как мужских, так и женских соревнований на Играх, также стал временным медицинским учреждением наряду с Estádio do Pacaembu в Сан-Паулу, тренировочным центром Рио-де-Жанейро-2016. Бразилия сообщила о 3477 случаях заболевания вирусом и 93 смертельных случаях.

В «Вортексе», который служил «Деревней спортсменов» на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне в январе, с 19 марта размещаются врачи, медсестры и другой медицинский персонал.

Оргкомитет юношеских Олимпийских игр в Лозанне-2020 должен был стать арендатором объекта, который до конца этого месяца должен был стать университетским жилым помещением, но он был превращен в место для проживания медицинских работников на фоне вспышки COVID-19.

По последним данным, в Швейцарии от вируса умерло более 240 человек, в то время как более 13 000 человек были инфицированы. Ранее на этой неделе было объявлено, что центр ExCeL в Лондоне, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры 2012 года, станет временной больницей на фоне растущих опасений по поводу того, что пандемия коронавируса создаст нагрузку на национальную службу здравоохранения.