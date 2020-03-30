Оргкомитет Игр в Токио прорабатывает новые сроки проведения Олимпиады

Рабочей группе поручено скорректировать план проведения Олимпийских игр в Токио, которые 24 марта по решению МОК были перенесены на 2021 год. Первоначально планировалось, что церемония открытия состоится 24 июля 2020 года. По мнению представителей оргкомитета «Токио-2020», аналогичные временные рамки на 2021 год позволят сократить число изменений в существующем плане. По этим причинам сроки с 23 июля по 8 августа 2021 года являются наиболее оптимальными. Ожидается, что Международный олимпийский комитет, мэрия Токио и организационный комитет внесут коррективы в план рабочей группы до конца текущей недели.