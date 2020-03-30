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12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Оргкомитет Игр в Токио прорабатывает новые сроки проведения Олимпиады

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Игр в Токио прорабатывает новые сроки проведения летней Олимпиады в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

Рабочей группе поручено скорректировать план проведения Олимпийских игр в Токио, которые 24 марта по решению МОК были перенесены на 2021 год. Первоначально планировалось, что церемония открытия состоится 24 июля 2020 года. По мнению представителей оргкомитета «Токио-2020», аналогичные временные рамки на 2021 год позволят сократить число изменений в существующем плане. По этим причинам сроки с 23 июля по 8 августа 2021 года являются наиболее оптимальными. Ожидается, что Международный олимпийский комитет, мэрия Токио и организационный комитет внесут коррективы в план рабочей группы до конца текущей недели.

Ранее оргкомитетом рассматривался вариант проведения летних Игр XXXII Олимпиады весной будущего года, что могло бы решить проблему жары и влажности в Токио, однако возникли бы дополнительные трудности в подготовке спортсменов к главным стартам четырехлетия. Поэтому вариант проведения состязаний в июле-августе 2021 года видится принимающей стороне наиболее оптимальным.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее сделал заявление, что спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры, смогут принять участие в Играх в 2021 году без прохождения отбора.

На данный момент разыграно 57% олимпийских лицензий. В XXXII летних Олимпийских играх примут участие 11 тыс. спортсменов.

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