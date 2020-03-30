СМИ: Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада — 24 августа
ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио начнутся в следующем году 23 июля, а Паралимпиада стартует 24 августа. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.
ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио начнутся в следующем году 23 июля, а Паралимпиада стартует 24 августа. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.
По его сведениям, соответствующая договоренность была достигнута между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом «Токио-2020», властями японской столицы и правительством Японии. Завершатся Олимпийские игры 8 августа, а Паралимпийские — 5 сентября.
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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.