СМИ: Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада — 24 августа

Источник: AP 2020

По его сведениям, соответствующая договоренность была достигнута между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом «Токио-2020», властями японской столицы и правительством Японии. Завершатся Олимпийские игры 8 августа, а Паралимпийские — 5 сентября.

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Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа текущего года.

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МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии — стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше 12 млрд долларов. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в 1 млрд долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.