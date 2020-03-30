Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года
ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Соответствующие даты в понедельник на
ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Соответствующие даты в понедельник на
Завершатся Олимпийские игры 8 августа, а Паралимпийские — 5 сентября. По словам Мори, договоренность об этом была достигнута по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей», — сказал Мори.
Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто в свою очередь отметил, что дата открытия Игр была привязана в том числе и ко дню недели, пятнице, поскольку это было удобно с точки зрения организаторов. Изначально Олимпиада должна была начаться 24 июля, и график, соответственно, будет сдвинут на один день.
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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.