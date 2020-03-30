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15:23 (мск), источник: ТАСС

Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Соответствующие даты в понедельник на пресс-конференции в Токио официально объявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:04 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

Завершатся Олимпийские игры 8 августа, а Паралимпийские — 5 сентября. По словам Мори, договоренность об этом была достигнута по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей», — сказал Мори.

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Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто в свою очередь отметил, что дата открытия Игр была привязана в том числе и ко дню недели, пятнице, поскольку это было удобно с точки зрения организаторов. Изначально Олимпиада должна была начаться 24 июля, и график, соответственно, будет сдвинут на один день.

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса.

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МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии — стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.


Во сколько обойдется перенос Олимпийских игр в Токио
Настоящее Время
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