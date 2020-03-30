МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают

Источник: AP 2020

Организаторы Олимпиады в Токио определились с новыми датами Летних Игр, которые стали самой крупной жертвой переносов из-за коронавируса в мире спорта. Председатель оргкомитета Есиро Мори заявил, что соревнования в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это подтвердил и президент МОК Томас Бах. Весенний вариант, обсуждавшийся ранее, отложен окончательно — МОК, оргкомитет и их партнеры хотят дать миру больше времени на ликвидацию последствий пандемии, даже если это приведет к дополнительным убыткам.

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Жара не страшна

Ситуация с коронавирусом в мире остается не самой благоприятной, и вроде бы со стороны МОК логичнее взять более длинную паузу в решении вопроса о новых сроках Игр. Однако время не ждет. От Олимпиады зависят сотни календарей других спортивных событий. Очевидно, что после окончания периода карантинов конкуренция между массовыми зрелищными мероприятиями будет просто бешеной. Кроме того, правительство Японии и бизнес хотят определенности относительно судьбы своих инвестиций, а клубок проблем, вызванных переносом, необходимо распутать как можно быстрее.

Напомню, что ранее Игры в Токио предполагалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года. Теперь они состоятся ровно через год после запланированных дат. Сторонники весеннего варианта утверждали, что в другой сезон было бы легче избежать проблем с жарой, из-за которой часть легкоатлетических соревнований придется проводить на севере страны в Саппоро. Кроме того, была возможность освободить лето для чемпионатов мира по легкой атлетике и водных видов спорта, и не терять новые деньги из-за их переноса. Но в итоге выбор был сделан в пользу лета 2021 года.

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Миллиардные убытки

На организацию Олимпиады уже потрачено 12,6 миллиардов долларов, из которых более 7 миллиардов — это инвестиции из бюджета Японии, а еще 1,3 миллиарда — деньги МОК. Ожидается, что перенос соревнований на год обойдется минимум в 2−3 миллиарда, которые тоже придется взять на себя правительству страны и местным властям. Основные затраты будут связаны с эксплуатацией олимпийских объектов, а также невозможностью реализовать коммерческую недвижимость в Олимпийской деревне.

Кроме того, придется решать проблемы с отменой брони многочисленных токийских гостиниц, отказом от авиабилетов и возвращением денег за часть билетов на соревнования. В общем, работы у оргкомитета очень много, но до определения точных дат Игр разгребать создавшиеся завалы было крайне сложно.

Сейчас эта проблема будет устранена — Томас Бах объявит новые официальные даты и снова призовет все сделать Игры символом победы над вирусом. После этого свои календари должны будут скорректировать и международные федерации.

Запутанный отбор

Ожидается, что легкоатлеты и представители водных видов спорта теперь сдвинут свои чемпионаты на 2022 год. Очевидно, что у организаторов чемпионата Европы по футболу не остается иного выбора, кроме как тоже провести свой перенесенный турнир ровно через год после первоначальных дат. Но самой сложной и запутанной темой станут отборочные соревнования к Олимпиаде. Более 50 процентов спортсменов уже успели завоевать лицензии на Игры. Есть неофициальная информация, что все они сохранят свои путевки.

Если для командных видов спорта это более-менее приемлемая ситуация, то в индивидуальных дисциплинах с именными лицензиями ожидается жуткая путаница. Возникнет вопрос, что делать с юниорами, которые перейдут во взрослый спорт в ближайший год. А также как быть со допингерами, которые в данный момент отбывают дисквалификацию, а благодаря переносу Игр — получат возможность поехать на Олимпиаду. Есть мнение, что таким персонажам все равно надо отказать, однако ВАДА считает, что подобный запрет будет незаконным.

В общем, гора проблем и скандалов на ближайшее будущее нам обеспечена. Но это может оказаться сущей ерундой по сравнению с тем кризисом, с которым столкнется мировой спорт, если проблема отмены соревнований не решится в обозримом будущем.

Вся наша спортивная жизнь оказалась очень хрупка, и сейчас она разваливается, словно карточный домик. Очень может быть, спорт после возобновления соревнований окажется совсем другим — не тем, которым был до пандемии.

Олег Шамонаев