МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Если перенесенные токийские Игры пройдут летом, то что будет с олимпийским отбором?
Если перенесенные токийские Игры пройдут летом, то что будет с олимпийским отбором?
Организаторы Олимпиады в Токио определились с новыми датами Летних Игр, которые стали самой крупной жертвой переносов
Ситуация с коронавирусом в мире остается не самой благоприятной, и вроде бы со стороны МОК логичнее взять более длинную паузу в решении вопроса о новых сроках Игр. Однако время не ждет. От Олимпиады зависят сотни календарей других спортивных событий. Очевидно, что после окончания периода карантинов конкуренция между массовыми зрелищными мероприятиями будет просто бешеной. Кроме того, правительство Японии и бизнес хотят определенности относительно судьбы своих инвестиций, а клубок проблем, вызванных переносом, необходимо распутать как можно быстрее.
Напомню, что ранее Игры в Токио предполагалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года. Теперь они состоятся ровно через год после запланированных дат. Сторонники весеннего варианта утверждали, что в другой сезон было бы легче избежать проблем с жарой,
На организацию Олимпиады уже потрачено 12,6 миллиардов долларов, из которых более 7 миллиардов — это инвестиции из бюджета Японии, а еще 1,3 миллиарда — деньги МОК. Ожидается, что перенос соревнований на год обойдется минимум в 2−3 миллиарда, которые тоже придется взять на себя правительству страны и местным властям. Основные затраты будут связаны с эксплуатацией олимпийских объектов, а также невозможностью реализовать коммерческую недвижимость в Олимпийской деревне.
Сейчас эта проблема будет устранена — Томас Бах объявит новые официальные даты и снова призовет все сделать Игры символом победы над вирусом. После этого свои календари должны будут скорректировать и международные федерации.
Ожидается, что легкоатлеты и представители водных видов спорта теперь сдвинут свои чемпионаты на 2022 год. Очевидно, что у организаторов чемпионата Европы по футболу не остается иного выбора, кроме как тоже провести свой перенесенный турнир ровно через год после первоначальных дат. Но самой сложной и запутанной темой станут отборочные соревнования к Олимпиаде. Более 50 процентов спортсменов уже успели завоевать лицензии на Игры. Есть неофициальная информация, что все они сохранят свои путевки.
Если для командных видов спорта это
Вся наша спортивная жизнь оказалась очень хрупка, и сейчас она разваливается, словно карточный домик. Очень может быть, спорт после возобновления соревнований окажется совсем другим — не тем, которым был до пандемии.
Олег Шамонаев