Глава МОК: Олимпийские игры в Токио могут стать светом в конце туннеля

МОК и оргкомитет Игр в Токио в понедельник объявили новые даты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в столице Японии в 2021 году. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Изначально Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Я хочу поблагодарить международные спортивные федерации, континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов за единодушную поддержку, отличное партнерство в процессе консультаций в последние дни. Я уверен, что вместе с оргкомитетом Токио-2020, городскими властями Токио, правительством Японии мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей. Человечество сейчас оказалось в темном туннеле, но Игры в Токио могут стать светом в конце этого туннеля», — приводятся слова Баха в релизе МОК.