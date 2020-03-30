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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава МОК: Олимпийские игры в Токио могут стать светом в конце туннеля

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совместные усилия Международного олимпийского комитета (МОК), оргкомитета ОИ-2020, властей Токио и правительства Японии помогут справиться с ситуацией, связанной с переносом соревнований из-за коронавируса, а Олимпийские игры могут стать светом в конце туннеля, заявил глава МОК Томас Бах.

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Источник: Reuters

МОК и оргкомитет Игр в Токио в понедельник объявили новые даты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в столице Японии в 2021 году. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Изначально Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Я хочу поблагодарить международные спортивные федерации, континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов за единодушную поддержку, отличное партнерство в процессе консультаций в последние дни. Я уверен, что вместе с оргкомитетом Токио-2020, городскими властями Токио, правительством Японии мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей. Человечество сейчас оказалось в темном туннеле, но Игры в Токио могут стать светом в конце этого туннеля», — приводятся слова Баха в релизе МОК.

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