Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
18:14 (мск), источник: ТАСС

Ганус и Пахноцкая не получали от CAS информации о дате слушаний по делу WADA и РУСАДА

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая не получали от Спортивного арбитражного суда (CAS) информации о дате начала слушаний по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА. Об этом Пахноцкая сообщила ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во вторник сообщил ТАСС, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

«Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не получали от CAS информации о дате слушаний, — сказала Пахноцкая. — Но это вполне логично — в сложившихся обстоятельствах мы изначально заняли позицию невмешательства, оставив право своим учредителям — Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России — принимать решения и быть в курсе всех деталей судебных слушаний».

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

 Выступления фигуристов, которые мы не увидели на ЧМ из-за коронавируса
"Нас бьют, потому что мы не защищаемся"
«Очень стыдно»: игрок АПЛ нарушил карантин и устроил ДТП
Источник: Матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая
Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона
«Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса
Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения
«Рот закрой», «Все золото на допинге». Губерниев против Резцовой
На AliExpress рухнули цены. Последний день глобальной распродажи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь