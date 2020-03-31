Ганус и Пахноцкая не получали от CAS информации о дате слушаний по делу WADA и РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во вторник сообщил ТАСС, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

«Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не получали от CAS информации о дате слушаний, — сказала Пахноцкая. — Но это вполне логично — в сложившихся обстоятельствах мы изначально заняли позицию невмешательства, оставив право своим учредителям — Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России — принимать решения и быть в курсе всех деталей судебных слушаний».

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.