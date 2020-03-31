Средиземноморские игры 2021 года в алжирском Оране перенесены

Ранее МОК перенес Олимпиаду на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. В понедельник Международный олимпийский комитет определил даты проведения Игр, они пройдут с 23 июля по 8 августа.
«Правительство Алжира и Международный комитет Средиземноморских игр приняли совместное решение отложить на год Средиземноморские игры в Оране, которые теперь состоятся в 2022 году. Перенос связан с переносом Игр в Токио на 2021 год, а также с заботой о здоровье атлетов», — отметил Халди.
Средиземноморские игры — региональные соревнования, в которых принимают участие сборные стран Европы, Азии и Африки, расположенных вокруг Средиземного моря. Идея проведения Игр возникла в 1948 году и была поддержана Международным олимпийским комитетом. Первые Средиземноморские игры были проведены в 1951 году в египетском городе Александрия.