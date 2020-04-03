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15:02 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА не будет тестировать спортсменов на допинг как минимум до 1 мая из-за пандемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение из-за пандемии коронавируса продлить по 30 апреля временное прекращение тестирования спортсменов на допинг. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04
Источник: AP 2020

«Временная остановка тестирования спортсменов сотрудниками Российского антидопингового агентства продлена по 30 апреля. В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы. Но я могу заметить, что вне контроля никто не останется. Пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии, все нам расскажут», — заметила Пахноцкая.

«Но всю остальную работу мы ведем, хотя и удаленно. Это касается как образовательной деятельности, так и планирования тестирований. Также мы переводим на русский язык новый Всемирный антидопинговый кодекс, который начнет действовать с 1 января 2021 года, и международные стандарты (по соответствию, тестированию, расследованиям и терапевтическим исключениям)», — подчеркнула собеседница ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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