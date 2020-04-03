РУСАДА не будет тестировать спортсменов на допинг как минимум до 1 мая из-за пандемии

Источник: AP 2020

«Временная остановка тестирования спортсменов сотрудниками Российского антидопингового агентства продлена по 30 апреля. В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы. Но я могу заметить, что вне контроля никто не останется. Пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии, все нам расскажут», — заметила Пахноцкая.

«Но всю остальную работу мы ведем, хотя и удаленно. Это касается как образовательной деятельности, так и планирования тестирований. Также мы переводим на русский язык новый Всемирный антидопинговый кодекс, который начнет действовать с 1 января 2021 года, и международные стандарты (по соответствию, тестированию, расследованиям и терапевтическим исключениям)», — подчеркнула собеседница ТАСС.