Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков

Начальникам главных управлений (управлений) спорта и туризма облисполкомов, Минского горисполкома и руководителям республиканских центров олимпийской подготовки рекомендовано согласовать с национальными федерациями по видам спорта приостановку до 20 апреля спортивно-массовых мероприятий.

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В сообщении министерства говорится, что при проведении матчей чемпионатов по футболу, хоккею, гандболу совместно с собственниками спортивных объектов и федерациями предписано соблюдать все меры эпидемиологического и санитарного характера в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Также в Минспорта разработан комплекс мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции. Так, особое внимание обращено на объекты, на которых осуществляются режимно-ограничительные мероприятия, и базы, на которых проходят учебно-тренировочные сборы и децентрализованная подготовка членов национальных и сборных команд Беларуси. Совместно с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы. Ежедневно проводится термометрия, осмотр спортсменов, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования.

Также определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Это спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика» и два центра олимпийской подготовки в Раубичах и Заславле.