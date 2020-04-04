Двенадцать антидопинговых лабораторий WADA ограничили свою работу из-за коронавируса
ТАСС, 4 апреля. Двенадцать антидопинговых лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), приостановили или ограничили свою деятельность
ТАСС, 4 апреля. Двенадцать антидопинговых лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), приостановили или ограничили свою деятельность
Последней объявившей о временном прекращении своей деятельности стала лаборатория в Анкаре. Ранее приостановили или ограничили свою деятельность
В официальном списке WADA находятся 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили свою деятельность или временно были лишены аккредитаций по причинам, не связанным с распространением коронавируса. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах,
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.