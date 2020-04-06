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08:51 (мск), источник: ТАСС

NYT: НОК США столкнется с финансовыми проблемами из-за переноса Олимпиады

ТАСС, 6 апреля. Перенос Олимпийских игр отложил на год финансирование Олимпийского комитета США в размере $200 млн, которые должны были пойти на обеспечение национальных сборных команд. Об этом сообщает New York Times.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:06 MSK, 06.04

Олимпийский комитет США не получает средств от государства. Деньги, около $200 млн, поступают каждые два года (после Игр) от американских медиакомпаний, транслирующих олимпийские соревнования. Олимпийский комитет, в свою очередь, ежегодно распределяет средства, в том числе $75 млн направляются национальным федерациям, $13 млн — непосредственно спортсменам.

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Американские федерации по отдельным видам спорта уже начали выяснять, каким образом они в ближайший год будут обходиться без дохода от Олимпиады. «У нас есть резервный фонд на случай “дождливых дней”, но сейчас начался очень сильный дождь», — сказал изданию Роб Демартини, исполнительный директор национальной федерации велоспорта.

Глава национальной биатлонной федерации Макс Кобб рассказал газете, что из-за этой ситуации, возможно, будут пересмотрены проекты поддержки спортсменов всех уровней со стороны НОК. Финансовый директор НОК США Моран Керек заявила, что организация в течение нескольких недель сделает выводы относительно возможных потерь из-за переноса Олимпиады.

Издание отмечает, что у НОК США сохраняется возможность воспользоваться созданным в 1984 году после Игр в Лос-Анджелесе национальным олимпийским фондом с капиталом $185 млн.

24 марта Олимпиаду в Токио перенесли на год из-за ситуации с коронавирусом. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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09:05 (мск)© Ньюстюб
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