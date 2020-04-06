NYT: НОК США столкнется с финансовыми проблемами из-за переноса Олимпиады

Олимпийский комитет США не получает средств от государства. Деньги, около $200 млн, поступают каждые два года (после Игр) от американских медиакомпаний, транслирующих олимпийские соревнования. Олимпийский комитет, в свою очередь, ежегодно распределяет средства, в том числе $75 млн направляются национальным федерациям, $13 млн — непосредственно спортсменам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5cbd5294061585e59d1" data-vnd="b5cbd5294061585e59d1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5cbd5294061585e59d1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Американские федерации по отдельным видам спорта уже начали выяснять, каким образом они в ближайший год будут обходиться без дохода от Олимпиады. «У нас есть резервный фонд на случай “дождливых дней”, но сейчас начался очень сильный дождь», — сказал изданию Роб Демартини, исполнительный директор национальной федерации велоспорта.

Глава национальной биатлонной федерации Макс Кобб рассказал газете, что из-за этой ситуации, возможно, будут пересмотрены проекты поддержки спортсменов всех уровней со стороны НОК. Финансовый директор НОК США Моран Керек заявила, что организация в течение нескольких недель сделает выводы относительно возможных потерь из-за переноса Олимпиады.

Издание отмечает, что у НОК США сохраняется возможность воспользоваться созданным в 1984 году после Игр в Лос-Анджелесе национальным олимпийским фондом с капиталом $185 млн.