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15:41 (мск), источник: ТАСС

Ганус: Спортсмены должны побеждать честно, Россия всегда была и остается на стороне правды

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал спортсменов соблюдать правила честного спорта. Об этом Ганус рассказал во время онлайн-марафона РУСАДА, приуроченного ко Дню чистого спорта.

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Источник: РИА "Новости"

День чистого спорта символизирует честную борьбу и отказ от использования допинга. Начиная с 2013 года, он ежегодно отмечается 10 апреля по инициативе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Этот день очень важен, в том числе и для нашей страны, так как чистый и честный спорт лежит в основе состязательного духа, именно потому что нужно побеждать честно. Мы призываем вас к этому, потому что это особенность нашей страны, мы всегда были и остаемся на стороне правды», — сказал Ганус.

В рамках марафона эксперты РУСАДА проводят в социальных сетях серию коротких лекций, посвященных роли ценностного образования в воспитании чемпионов, важности борьбы с допингом в профессиональном и любительском спорте, а также азбуке антидопинговых правил. Выслушав короткую лекцию, пользователи смогут пройти мини-тестирование и проверить полученные знания, а также прислать все интересующие вопросы в чат-бот агентства.

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