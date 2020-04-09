Ганус: Спортсмены должны побеждать честно, Россия всегда была и остается на стороне правды

«Этот день очень важен, в том числе и для нашей страны, так как чистый и честный спорт лежит в основе состязательного духа, именно потому что нужно побеждать честно. Мы призываем вас к этому, потому что это особенность нашей страны, мы всегда были и остаемся на стороне правды», — сказал Ганус.