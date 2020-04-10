Матыцин: Минспорт не поддержит профспорт в мере понесенных убытков

Источник: Спорт РИА Новости

«Я понимаю, что профессиональный спорт и коммерческие проекты пострадали, но поддержка должна быть направлена на социальную сферу, подготовку национальных команд, детские спортивные школы. Минспорт не планирует финансировать профессиональный спорт в том масштабе, в котором они понесли убытки. Коммерческие проекты в сфере спорта, включая ледовые шоу, могут обращаться за поддержкой в кабмин, но приоритет — «социалке», — сказал Матыцин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Государство в лице Минспорта не может взять на себя обязательства, которые никогда не были в ведомстве Минспорта. Мы знаем, что регионы давали такую поддержку, но есть случаи, после которых происходит пересмотр приоритетов. Мы должны защитить людей, для которых спорт не является основной работой и источником получения прибыли», — добавил министр.

Проведение спортивных турниров в России и в большинстве других стран было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Также летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения.