Россия спасет мировой спорт в обмен на отмену санкций за допинг?

Источник: Спорт-Экспресс

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о готовности провести отмененные международные турниры в нашей стране и назвал вопрос о допинговых санкциях несвоевременным

Министр спорта России Олег Матыцин сеговадня провел онлайновую пресс-конференцию на площадке агентства «Россия сегодня» и сделал несколько громких заявлений, связанных с коронавирусным кризисом мирового спорта. Один из ключевых тезисов — наша страна готова помочь международным федерациям в проведении чемпионатов, которые пришлось отменить из-за карантинных мер по всему миру. В обмен мы рассчитываем, что мировое спортивное сообщество будет с уважением относиться к России как к одному из своих ключевых партнеров. В частности — в вопросе о санкциях за допинговые нарушения, на которых настаивает ВАДА.

Мы существуем в других реалиях

— Наши спортсмены не приняли участие в 248 международных соревнованиях, — сказал Матыцин. — Мы работаем по корректировке календаря, чтобы минимизировать риски и дать возможность спортсменам наверстать упущенное. Во многом это зависит и от международных федераций, так что ждем их решений. Россия будет готова, если возникнет необходимость, помочь международным федерациям в проведении перенесенных соревнований, организовать эти мероприятия на нашей территории. Особенно, если речь идет о квалификационных соревнованиях Олимпиады-2021.

Нюанс в том, что проведение любых больших международных соревнований в России в ближайшее время может оказаться под вопросом. В июне в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны пройти слушания по делу ВАДА против РУСАДА. От вердикта зависит судьба санкций, наложенных на Россию за якобы имевшие место манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Среди наказаний есть пункт о четырехлетнем запрете на проведение в нашей стране больших международных стартов. Впрочем, министр спорта РФ считает вопрос о санкциях несвоевременным.

— В этот период мы демонстрируем готовность консолидироваться и проводить соревнования на территории России, — подчеркнул Матыцин. — Нужно открыть новую страницу, самое главное — быть вместе. Важно содействие международному спорту. За последние десять лет ни одна страна не провела столько международных событий на таком уровне, как Россия. Этот аргумент должен учитываться. Есть приоритеты, есть второстепенные вопросы, приоритет — будущее олимпийского движения, консолидация спортивного сообщества. Россия всегда была и будет важным партнером. Надеюсь, этот аргумент учтут судьи CAS, которые будут принимать решение. Они должны понять, сегодня мы существуем в других реалиях.

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Насколько реален проект помощи международным федерациям в обмен на отмену санкций? Здесь надо понимать, что все это пока является лишь пожеланиями, а не официальным предложением. Официального предложения просто не будет — хотя бы потому, что ни у международных федераций, ни у МОК нет возможности оказывать прямое давление на решения Арбитражного суда. А ВАДА от нас просто так не отступится, несмотря на все коронавирусы. Агентство до последнего пыталось проводить тестирование спортсменов, несмотря на все угрозы заражения. И очевидно, что после окончания карантина ВАДА первым делом ринется восстанавливать свои позиции в роли главного инквизитора мирового спорта, в том числе и в вопросе санкций против России.

Конечно, логика подсказывает, что после завершения пандемии у мирового спорта будут проблемы посерьезнее, чем допинг — многие федерации и лиги окажутся на грани выживания. Предложение к ВАДА «обнулиться» во взаимных претензиях, и произвести перезагрузку отношений, от российских чиновников звучали уже многократно. Но шансы на подобную сделку ничтожно малы. Если подобное случится, ВАДА будет тут же морально растерзано радикальными борцами за чистый спорт, которые после карантина, увы, никуда не денутся. Инструментов влияния на агентство у международных федераций также нет.

Если же абстрагироваться от вердикта CAS и задаться вопросом — возможно ли в принципе массовое проведение в России перенесенных международных стартов, то тут тоже возникают финансовые нюансы. Однозначно, это возможно только за счет государственного и региональных бюджетов. Деньги понадобятся сравнительно небольшие (если речь о малобюджетных олимпийских видах спорта), но для их выделения потребуются отдельные решения. И их придется принимать в условиях, когда за помощью из бюджета выстроятся огромные очереди пострадавших от карантина.

Какие соревнования отменили

из-за

коронавируса: карантин в спорте Сомнительная перспектива

Есть совсем свежий пример с этапом Кубка мира по бобслею, который еще до кризиса было предложено провести в Сочи уже в 2020 году. Однако эта идея была отвергнута с объяснением, что на данные соревнования в бюджете не предусмотрено денег. Если карантин закончится в начале лета, то практически все международные федерации захотят провести свои отложенные чемпионаты осенью. И, если они обратятся за помощью к России, единицы наших национальных федераций смогут организовать такие турниры без господдержки. Благодаря билетной программе вообще могут окупиться разве что чемпионат мира по фигурному катанию и турниры по ММА.

Кроме того, надо помнить, что и без перенесенных турниров у нас достаточно обширные планы по проведению больших международных стартов в ближайшие годы. Это и часть перенесенного футбольного Евро-2021, и чемпионат мира по волейболу-2022, и чемпионат мира по хоккею-2023, и Летняя универсиада-2023, и Всемирные любительские игры-2024, и чемпионат мира по водным видам спорта-2025. Все эти дорогостоящие турниры, скорее всего, придется проводить в условиях жесткого экономического кризиса. И дополнительная финансовая нагрузка на бюджет Минспорта здесь окажется не самой уместной.