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16:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эпидемия коронавируса может повлиять на Олимпийские игры в Токио и в следующем году

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что проведение Игр в Японии может оказаться под угрозой и в следующем году.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Я не думаю, что кто-то с уверенностью может сказать, удастся ли взять под контроль AP. — И мы пока не можем дать вам четкий ответ.

Мы приняли решение отложить Игры на один год. И сейчас мы можем только усердно работать над подготовкой к Олимпиаде в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть кризис коронавируса.

Не стоит думать о каких-то альтернативных планах. Нужно сосредоточить все силы на подготовке и на решении нынешних проблем. Человечество должно применить все свои знания, чтобы победить эту болезнь.

Ранее МОК и оргкомитет Игр в Токио объявили, что Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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