Эпидемия коронавируса может повлиять на Олимпийские игры в Токио и в следующем году
Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что проведение Игр в Японии может оказаться под угрозой и в следующем году.
Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что проведение Игр в Японии может оказаться под угрозой и в следующем году.
— Я не думаю, что
Мы приняли решение отложить Игры на один год. И сейчас мы можем только усердно работать над подготовкой к Олимпиаде в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть кризис коронавируса.
Не стоит думать о
Ранее МОК и оргкомитет Игр в Токио объявили, что Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.