Эпидемия коронавируса может повлиять на Олимпийские игры в Токио и в следующем году

Источник: Спорт-Экспресс

— Я не думаю, что кто-то с уверенностью может сказать, удастся ли взять под контроль AP. — И мы пока не можем дать вам четкий ответ.

Мы приняли решение отложить Игры на один год. И сейчас мы можем только усердно работать над подготовкой к Олимпиаде в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть кризис коронавируса.

Не стоит думать о каких-то альтернативных планах. Нужно сосредоточить все силы на подготовке и на решении нынешних проблем. Человечество должно применить все свои знания, чтобы победить эту болезнь.