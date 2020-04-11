Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
14Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
12:59 (мск), источник: ТАСС

Правительство приняло проект постановления об упразднении совета по развитию физкультуры

ТАСС, 11 апреля. Кабмин принял проект постановления об упразднении совета при правительстве РФ по развитию физической культуры и массового спорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 9 апреля. Проект постановления был опубликован в феврале 2020 года.

«В целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в области физической культуры и массового спорта проектом постановления предлагается упразднить совет при правительстве Российской Федерации по развитию физической культуры и массового спорта», — говорится в сообщении.

Совет был образован 23 декабря 2019 года. Целью органа являлось обеспечение выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России. В совет входили 28 человек, в том числе бывшая вице-премьер Ольга Голодец (председатель), бывший министр спорта Павел Колобков (вице-председатель), глава РЖД Олег Белозеров, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Нарушившему карантин Роналду нашли оправдание
Зидан попросил «Реал» купить защитника «РБ Лейпциг»
Отмена Кубка чемпионов: «Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн
Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас? (фото)
«Даже заключенные выходят на улицу». Резцова о пандемии
Появился еще один вариант возобновления сезона в НХЛ
Тренер Фергюсона рассказал о подготовке к бою с Хабибом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь