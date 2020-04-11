Правительство приняло проект постановления об упразднении совета по развитию физкультуры

Источник: РИА "Новости"

Решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 9 апреля. Проект постановления был опубликован в феврале 2020 года.

«В целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в области физической культуры и массового спорта проектом постановления предлагается упразднить совет при правительстве Российской Федерации по развитию физической культуры и массового спорта», — говорится в сообщении.