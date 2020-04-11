В Японии допустили еще один перенос Олимпиады
Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто предрек трудности в проведении соревнований в 2021 году. Об этом сообщает TMZ Sports.
Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто предрек трудности в проведении соревнований в 2021 году. Об этом сообщает TMZ Sports.
Японец не уверен, что к этому времени пропадет опасность заражения коронавирусом и допускает еще один перенос. «Не думаю, что
Идея отложить старт Олимпиады принадлежит правительству Японии.
26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос соревнований. Потери оценили в 2,7 миллиарда долларов.