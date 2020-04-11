В Японии допустили еще один перенос Олимпиады

Японец не уверен, что к этому времени пропадет опасность заражения коронавирусом и допускает еще один перенос. «Не думаю, что кто-то станет утверждать, будто следующим летом ситуация вновь вернется под контроль. Точного ответа по поводу проведения Игр мы дать просто не можем», — заявил Муто. «Мы решили отложить проведение Игр на год. Необходимо приложить все усилия и приготовиться к Олимпиаде», — заключил он.