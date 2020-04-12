Бах: Перенос Олимпийских игр в Токио будет стоить МОК несколько сотен миллионов долларов

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
«Стоимость переноса на данный момент еще предстоит подсчитать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас», — сказал Бах.
МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии — стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше 12 млрд долларов. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в 1 млрд долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.