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12 апреля, источник: ТАСС

Бах: Перенос Олимпийских игр в Токио будет стоить МОК несколько сотен миллионов долларов

ТАСС, 12 апреля. Стоимость переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год будет стоить Международному олимпийскому комитету (МОК) несколько сотен миллионов долларов. Об этом сказал президент МОК Томас Бах, комментарий которого приводит немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:15 MSK, 13.04
Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Стоимость переноса на данный момент еще предстоит подсчитать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас», — сказал Бах.

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МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии — стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше 12 млрд долларов. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в 1 млрд долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.

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