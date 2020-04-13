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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ричард Паунд считает, что коронавирус может повлиять и на Олимпиаду-2022

Член МОК и бывший глава ВАДА Ричард Паунд предположил, что ситуация с пандемией коронавируса может повлиять и на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Ранее летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на 2021 год.

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«Планируя ближайшее будущее, такая организация, как МОК, должна рассмотреть возможные последствия неблагоприятного варианта развития событий, при котором, если брать самый худший сценарий, будет затронута не только Олимпиада 2020 года, но и ОИ-2022, что приведет к потере доходов остальных Игр, — цитирует Паунда Inside The Games. — Уверен, что в МОК оценивают все вероятные последствия и будут делать все возможное, чтобы помочь международным федерациям и всем, кто действительно нуждается в помощи».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

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