Ричард Паунд считает, что коронавирус может повлиять и на Олимпиаду-2022

«Планируя ближайшее будущее, такая организация, как МОК, должна рассмотреть возможные последствия неблагоприятного варианта развития событий, при котором, если брать самый худший сценарий, будет затронута не только Олимпиада 2020 года, но и ОИ-2022, что приведет к потере доходов остальных Игр, — цитирует Паунда Inside The Games. — Уверен, что в МОК оценивают все вероятные последствия и будут делать все возможное, чтобы помочь международным федерациям и всем, кто действительно нуждается в помощи».