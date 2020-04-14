Организаторы Игр в Токио: Плана Б по новому переносу Олимпиады нет

Ранее Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио объявили, что Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. 10 апреля исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто заявил, что распространение коронавируса в мире может повлиять на проведение летней Олимпиады и в следующем году, если пандемию не остановить общими усилиями.