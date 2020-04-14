Организаторы Игр в Токио: Плана Б по новому переносу Олимпиады нет
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Плана Б по новому переносу Олимпийских игр в Токио нет, заявил представитель оргкомитета Игр в столице Японии Маса Такая.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Плана Б по новому переносу Олимпийских игр в Токио нет, заявил представитель оргкомитета Игр в столице Японии Маса Такая.
Ранее Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио объявили, что Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены на год
«Мы работаем над достижением новой цели. У нас нет плана Б. Новые даты Олимпийских и Паралимпийских игр были определены. Оргкомитет Токио-2020 и все заинтересованные стороны прилагают все усилия, чтобы Игры состоялись в следующем году», — цитирует Такаю Ассошиэйтед Пресс.