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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы Игр в Токио: Плана Б по новому переносу Олимпиады нет

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Плана Б по новому переносу Олимпийских игр в Токио нет, заявил представитель оргкомитета Игр в столице Японии Маса Такая.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио объявили, что Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. 10 апреля исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто заявил, что распространение коронавируса в мире может повлиять на проведение летней Олимпиады и в следующем году, если пандемию не остановить общими усилиями.

«Мы работаем над достижением новой цели. У нас нет плана Б. Новые даты Олимпийских и Паралимпийских игр были определены. Оргкомитет Токио-2020 и все заинтересованные стороны прилагают все усилия, чтобы Игры состоялись в следующем году», — цитирует Такаю Ассошиэйтед Пресс.

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