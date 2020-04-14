Матыцин провел совещания с региональными руководителями в области физкультуры и спорта

Источник: РИА "Новости"

В совещании приняли участие представители Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Региональные руководители рассказали о том, как в регионах осуществляется работа в условиях реализации мер по предупреждению распространения коронавируса.

«В условиях пандемии коронавируса вся тяжесть ситуации ложится на регионы. Министерство спорта со своей стороны делает все возможное, чтобы минимизировать риски, связанные с пандемией. В таких обстоятельствах возникает необходимость в усилении взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными властями», — сказал Матыцин.

Министр спорта обратил внимание на вопрос строительства новых спортивных объектов. В частности, он рекомендовал каждому региону формировать концепцию развития спортивной инфраструктуры до момента начала разработки проекта. «Прежде чем обращаться за субсидиями и начинать строительство любого спортивного объекта, необходимо понимать, как и кем он будет эксплуатироваться, как впишется в общую структуру развития физической культуры и спорта в регионе», — добавил Матыцин.