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18:37 (мск), источник: ТАСС

Матыцин провел совещания с региональными руководителями в области физкультуры и спорта

ТАСС, 14 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин провел совещания в режиме видеоконференции с региональными руководителями субъектов страны в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

В совещании приняли участие представители Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Региональные руководители рассказали о том, как в регионах осуществляется работа в условиях реализации мер по предупреждению распространения коронавируса.

«В условиях пандемии коронавируса вся тяжесть ситуации ложится на регионы. Министерство спорта со своей стороны делает все возможное, чтобы минимизировать риски, связанные с пандемией. В таких обстоятельствах возникает необходимость в усилении взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными властями», — сказал Матыцин.

Министр спорта обратил внимание на вопрос строительства новых спортивных объектов. В частности, он рекомендовал каждому региону формировать концепцию развития спортивной инфраструктуры до момента начала разработки проекта. «Прежде чем обращаться за субсидиями и начинать строительство любого спортивного объекта, необходимо понимать, как и кем он будет эксплуатироваться, как впишется в общую структуру развития физической культуры и спорта в регионе», — добавил Матыцин.

21 марта Минспорт РФ рекомендовал отменить все спортивные соревнования в России на неопределенный срок, также приостановлена работа по подготовке спортивного резерва. За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170.

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