Белорусские спортсмены благодарят медиков и призывают не падать духом

Источник: AP 2020

«Сейчас очень важно всем нам сплотиться, перетерпеть, переждать эти непростые временя и с новыми силами заняться любимым делом», — сказал чемпион Олимпийских игр 2016 года батутист Владислав Гончаров. Он выразил поддержку белорусским врачам, которые мужественно сражаются с инфекций. «Хочу пожелать душевных и физических сил нашим медикам. Их роль теперь первостепенная. Но и от каждого из нас тоже многое зависит. Необходимо соблюдать меры безопасности, по возможности держаться друг от друга на расстоянии, заботиться не только о себе и своих близких, но и об окружающих людях. На мой взгляд, важно оставаться позитивным человеком, не вгонять себя в депрессию», — подчеркнул олимпийский чемпион.

Читайте также Копьеметатель Алексей Котковец на Кубке Беларуси установил национальный рекорд среди молодежи

Обладательница золота II Европейских игр метательница копья Татьяна Холодович отметила, что спортсмены продолжают подготовку к летней Олимпиаде, каждый день выполняя большой объем работы. Но, по ее мнению, врачам и медсестрам сейчас куда сложнее. «Они на передовой, от их профессионализма, человеческих качеств сейчас очень многое зависит. Мне кажется, нужно не беспокоить их по мелочам, поддерживать словом и делом. И ни в коем случае не паниковать. Уверена, мы справимся с этой инфекцией», — сказала Татьяна Холодович.

«В боксе бывает так, что ты опускаешь руки, когда пропускаешь самый тяжелый удар. Сейчас такая ситуация, что нам ни в коем случае нельзя сдаваться и опускать руки», — уверен чемпион II Европейских игр боксер Дмитрий Асанов. По его мнению, каждый человек должен серьезно относиться к своему здоровью, придерживаясь рекомендаций врачей, — соблюдать правила личной гигиены, дистанции, но при этом не забрасывать физкультуру и спорт.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио.