Образование и контроль. Как работает РУСАДА в условиях борьбы с коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

Основным ограничением, с которым столкнулось РУСАДА во время пандемии, стала невозможность проводить тестирование. Всеобщая самоизоляция и другие меры предотвращения распространения коронавируса поставили на паузу не только сами соревнования, но и все, что косвенно к ним причастно. «Мы продолжаем свою работу, РУСАДА — организация непрерывного цикла, — сказал Ганус. — Вне зависимости от ситуации мы работаем в удаленном режиме, мы начали готовиться к нему заранее, на 23 марта 70% работников ушли [на удаленный режим], на 29-е — все, закончили основное тестирование 31 марта».

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«Мы остановили тестирование, но мы продолжаем работу по планированию, используем дистанционные форматы, все подразделения работают, — отметил гендиректор РУСАДА. — Достигнута договоренность с дисциплинарным комитетом — он подводит итоги по делам, мы прорабатываем вопрос слушаний в дистанционном формате, работает отдел расследований, международный отдел и заместитель гендиректора Пахноцкая поддерживают коммуникации с Советом Европы, с ЮНЕСКО. Мы обеспечиваем всех наших инспекторов по допинг-контролю, обеспечиваем их защиту».

Предполагается, что запрет на тестирование сохранится до 1 мая, однако Ганус не исключил его продления. «Мы не можем сейчас принимать решение за руководство страны. Но судя по тому, как развивается ситуация, ограничительные меры, скорее всего, будут продлены».

У нас проходят совещания на постоянной основе, без выходных. Юрий Ганус Генеральный директор РУСАДА

При этом сразу после окончания периода самоизоляции агентство будет готово окончательно вернуться к полноценной работе. «У нас проходят совещания на постоянной основе, без выходных, — отметил Ганус. — Планирование работы по тестированию, анализ мы ведем. Как только нам станут известны планы мероприятий, мы будем работать по нашим собственным программам по борьбе с допингом».

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Опасность перерыва и проблемы роста

Продолжает РУСАДА и образовательную работу. На текущий момент можно сказать, что обучение и планирование — основная деятельность агентства в период пандемии. В былые годы образование в сфере антидопинга не было однозначно сильной стороной российского спорта, так что его значимость трудно переоценить.

«Отмечу по этому году образование, — сказал Ганус. — Показатели по образовательным программам впечатляют. У нас за этот год прошли антидопинговые курсы и получили сертификаты 16 435 тренеров, 97 146 спортсменов, 4 тысячи родителей».

Впрочем, не обошлось и без негативных тенденций. До приостановки тестирования РУСАДА взяло 2755 допинг-проб, выявив при этом 18 случаев нарушения антидопинговых правил. Ганус считает, этот результат «неплохим» с учетом общей динамики. Вероятно, под этим глава РУСАДА подразумевает, что в 2019 году наметился рост числа нарушений: если в 2018-м было выявлено 146 допинг-случаев, то в 2019-м — уже 202.

Определенные опасения вызывает и «чистота» спорта после того, как всеобщий карантин будет снят. Возможно, что не все спортсмены будут соблюдать необходимые правила в условиях невозможности проведения тестирования. При этом Ганус отметил, что у РУСАДА есть четкое понимание того, какие шаги необходимо будет предпринять.

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«Мы не можем гарантировать это (что пауза в тестировании не приведет к увеличению количества положительных проб после его возобновления — прим. ТАСС), это зависит от дисциплины и самоорганизации спортсменов и тех, кто работает рядом, — подчеркнул Ганус. — Но наш контроль не ослабнет — мы будем выходить с большой программой ретроспективного анализа. Анализ паспортов крови, гематологический профиль спортсмена, будем работать по атипичным показателям. В определенной степени это (пауза в тестировании — прим. ТАСС) может повлиять, но мы работаем в юрисдикции, которая проходит тяжелые испытания».

Не сидит без дела и дисциплинарный комитет РУСАДА — Пахноцкая сообщила, что в апреле он намерен рассмотреть нашумевшее дело о нарушении антидопинговых правил спортсменами в Чувашии. «Спортсмены во временном отстранении, идет кропотливая работа по подготовке нашей позиции, все затянулось еще на несколько месяцев, думаю, что в апреле пройдут первые слушания. По всем международным стандартам допускается рассмотрение в первой инстанции, потом в Спортивном арбитражном суде (CAS) в дистанционном формате», — отметила она.